Κερ: «Ο Τόμπσον είναι... μηχανή» (vid)

Ο τεχνικός των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Κλέι είναι πραγματική μηχανή. Είναι παντού κάθε βράδυ. Πασάρει, σουτάρει, παίζει άμυνα. Είναι εξαιρετικός μπασκετμπολίστας».

Και συνέχισε: «Σε αυτή τη σειρά έχει τεράστια ευθύνη. Πρέπει να μαρκάρει τον Πολ, τον Χάρντεν και ταυτόχρονα να ευστοχεί σε μεγάλα σουτ στην επίθεση...Όμως αυτό ακριβώς κάνει ο Κλέι τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια»

Coach Kerr confirms what we all knew: Klay is a machine pic.twitter.com/CyJnOKQdcy

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 15 Μαΐου 2018