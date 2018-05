Κερ: «Εμείς έχουμε τα... δαχτυλίδια» (vid)

Σε ρυθμούς τελικών περιφέρειας κινείται το ΝΒΑ και έτσι ο Στιβ Κερ ρωτήθηκε για τη σειρά με των Ουόριορς με τους Ρόκετς και την λαχτάρα του Χιούστον που επιστρέφουν στα playoffs.

Ο προπονητής των πρωταθλητών στάθηκε στα... δαχτυλίδια της ομάδας, ενώ τόνισε πως οι παίκτες του είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

«Μου αρέσει το επίπεδο που βρισκόμαστε. Οι παίκτες μου έχουν δαχτυλίδα. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», ανέφερε.

Steve Kerr asked about the Rockets title hunger compared to the Warriors, who have two, so maybe not as much hunger: "I like where we are. Our guys have rings. That's a good position to be in." pic.twitter.com/ggzSS6GZhZ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 10 Μαΐου 2018