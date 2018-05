Ο «Flash» έσταξε... μέλι για τον υποψήφιο rookie της χρονιάς, ο οποίος θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τον δικό του τρόπο παιχνιδιού.

«Ανυπομονώ να τον δω να 'μεγαλώνει' χρονιά με τη χρονιά. Τι φοβερή σεζόν αδερφέ μου!» ήταν το μήνυμα του Ουέιντ στα social media.

Αν μη τι άλλο, είναι ένα ακόμα παράσημο του ταλαντούχου παίκτη των Τζαζ.

I can’t wait to watch @spidadmitchell growth from year to year. What a season my brother!

