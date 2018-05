Δεν σταματούν να κάνουν σαν τα... κοκόρια οι Ραζόν Ρόντο και Ντρείμοντ Γκριν. Η κόντρα τους συνεχίστηκε και στο Game 5 των Πέλικανς με τους Ουόριορς.

Εκεί ο Ρόντο πήγε να παίξει άμυνα στον Γκριν, ο τελευταίος τα... πήρε και λίγο έλειψε να έχουμε δράματα πάλι.

Τελικά η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Δείτε τη νέα τους «μάχη»

Update: they still don't like each other pic.twitter.com/rasfD2T6Xm

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Μαΐου 2018