Εντυπωσιακό ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ κόντρα στους Ουόριορς, αλλά οι Πέλικανς δεν γλίτωσαν τον αποκλεισμό.

Ο γκαρντ των Πέλικανς είχε 27 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ και έκανε το πρώτο triple double της καριέρας του στα playoffs.

Δείτε την εμφάνιση του

Jrue Holiday put up 27 PTS, 11 AST, & 10 REB to record his first career #NBAPlayoffs triple-double.#DoItBigger pic.twitter.com/2NB6454SlC

— NBA (@NBA) 9 Μαΐου 2018