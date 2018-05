Θύμισε Τζόρνταν ο Πολ! (pic)

«Σεληνιασμένος» ήταν ο Κρις Πολ κόντρα στους Τζαζ στο παιχνίδι το οποίο υπέγραψε την πρόκριση των Ρόκετς.

Ο CP3 είχε 41 πόντους, 10 ριμπάουντ και θύμισε τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν.

Αυτή ήταν μόλις η 2η εμφάνιση στην ιστορία των ματς που «κλείδωσαν» πρόκριση, όπου κάποιος παίκτης είχε 40+ πόντους και 10 + ριμπάουντ. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και ο Μάικλ Τζόρνταν στα playoffs του 1989.

According to @EliasSports, Chris Paul's performance tonight is just the 2nd 40-10 game in a series-clincher in NBA playoff history.

The only other guy to do it had a pretty decent career pic.twitter.com/9gTCpLzHat

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Μαΐου 2018