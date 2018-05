Το ανεπανάληπτο ρεκόρ του Πολ (pic)

Πραγματικά αυτά που έκανε σήμερα ο Κρις Πολ στο Χιούστον ήταν το λιγότερο εντυπωσιακά. Ο CP3 οδήγησε τους Ρόκετς στη νίκη επί των Τζαζ και την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης, που και για τον ίδιο είναι η πρώτη πρόκριση σε τελικό περιφέρειας στην καριέρα του και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Το έκανε για την ακρίβεια γράφοντας ιστορία, καθώς ο Πολ έγινε ο πρώτος παίκτης που σε playoffs κατάφερε να έχει 40 και πλέον πόντους (41), 10 και πλέον ασίστ (10) χωρίς να κάνει ούτε 1 λάθος. Ναι σωστά διαβάσατε δεν έκανε ούτε ένα λάθος, κάτι που στο παρελθόν δεν έχει ξαναγίνει στο NBA σε αγώνα playoffs. Πραγματικά μαγικός...

Chris Paul is the 1st player to have 40 points, 10 assists, and 0 turnovers in an #NBAPlayoffs game since turnovers became an official stat in 1977-78.#Rockets pic.twitter.com/53GWoOZtQk

