Προσλαμβάνουν τον βοηθό του Πόποβιτς οι Χόρνετς (pic)

Η Σάρλοτ τερμάτισε στη 10η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 36-46 κι έμεινε εκτός playoffs ενώ ο Στιβ Κλίφορντ συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον νέο GM των Χόρνετς, Μιτς Κούπτσακ, με τις δυο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους.

Ο 56άχρονος Κλίφορντ ήταν στον πάγκο της Σάρλοτ από το 2013, έχοντας ρεκόρ 196-214 (0.478) και οι Χόρνετς κατέληξαν στον Τζέιμς Μπορέγκο. Σύμφωνα, μάλιστα με τον Adrian Wojnarowski, ο μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς του Γκρεγκ Πόποβιτς θα είναι ο νέος προπονητής των Χόρνετς.

Ο 40άχρονος προπονητής έχει εργαστεί ως βοηθός στους Σπερς (2003-10, 2015-18), τους Νιου Ορλίνς Χόρνετς (2010-12) και τους Μάτζικ (2012-15).

Spurs assistant James Borrego is finalizing a deal to become the next head coach of the Charlotte Hornets, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Μαΐου 2018