Οι Σίξερς απέφυγαν τη... σκούπα και σε αυτό βοήθησαν πολύ οι Εμπίντ και Σίμονς.

Ο Καμερουνέζος είχε 15 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Αυστραλός μέτρησε 19 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Απολαύστε τα όσα έκανε ο εντυπωσιακό δίδυμο της Φιλαδέλφεια κόντρα στους Σέλτικς

Ben Simmons (19 PTS, 13 REB, 5 AST) & Joel Embiid (15 PTS, 13 REB) help the @sixers win Game 4 and keep their season alive! #PhilaUnite #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Ow8jdxRy2Q

— NBA (@NBA) 8 Μαΐου 2018