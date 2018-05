ΛεΜπρόν: Έχει 21/21 προκρίσεις όταν προηγείται με 2-0! (pic)

Βreak των Καβς στο αποψινό ματς με τους Ράπτορς (01:00) σημαίνει πρόκριση στον επόμενο γύρο των playoffs σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει το παρελθόν!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετρά 21/21 προκρίσεις όταν βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά playoffs με 2-0, κάτι που ανησυχεί τους Καναδούς.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως το Τορόντο έχει 6 αποκλεισμούς και καμιά πρόκριση όταν έμεινε πίσω με 2-0 στις νίκες.

It's a big one tonight in Toronto.

LeBron James’ teams have a 21-0 series record with a 2-0 lead.

The Raptors are 0-6 in series they trail 2-0.

