Ροζίερ βγαλμένος από όνειρο.

Ο γκαρντ των Σέλτικς... χόρεψε δύο αντιπάλους και ύψωσε για τον Μόρις, ο οποίος απογειώθηκε και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση

Rozier handles and tosses it up for the Marcus Morris oop!#CUsRise 25 | #PhilaUnite 22 after one.

10 PTS, 6 REB for Terry Rozier in the frame.

: @NBAonTNT pic.twitter.com/uCOPhMZdhD

— NBA (@NBA) 1 Μαΐου 2018