Στην... εξίσωση με Μάτζικ, Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν ο Μίτσελ! (pic)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο rookie των Τζαζ κατάφερε να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του με τους 38 πόντους, γράφοντας ιστορία.

Ο ηγέτης των Μορμόνων έγινε τέταρτος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που σκόαρε 35+ πόντους σε αγώνα playoffs. Στην ίδια λίστα βρίσκονται οι σπουδαίοι Ουίλτ Τσάμπερλέιν (53 πόντοι), ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (46 πόντοι) και ο Μάτζικ Τζόνσον (42 πόντοι).

Donovan Mitchell becomes the 4th rookie in NBA history to notch 35+ points in a playoff series-clinching win. With his 38 points tonight, only Wilt Chamberlain (53 points), Kareem Abdul-Jabbar (46 points), and Magic Johnson (42 points) have recorded more. #NBAPlayoffs #NBARooks pic.twitter.com/DSdA1ilZdy

— NBA.com/Stats (@nbastats) 28 Απριλίου 2018