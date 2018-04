Μπορεί οι Σέλτικς να ηττήθηκαν από τους Μπακς στο Game 6, όμως ο Τζέισον Τέιτουμ θα θυμάται για καιρό αυτό το ματς.

Ο rookie των Κελτών μέτρησε 22 πόντους κόντρα στα «ελάφια» και έκανε νέο ρεκόρ καριέρας στα playoffs.

Jayson Tatum scores an #NBAPlayoffs career-high 22 PTS for the @celtics in Game 6. #CUsRise #NBARooks pic.twitter.com/Pm7x6NwW7N

