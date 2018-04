Μετά τον Μάραβιτς, ο Μίτσελ! (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Η Γιούτα επικράτησε των Θάντερ με 113-96 στο Vivint Smart Home Arena, έκαναν το 3-1 στην σειρά με την Οκλαχόμα και θέλουν ακόμα μια νίκη για να προκριθούν στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας. Στο μεταξύ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πήρε 95 σουτ εντός πεδιάς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια με τους Θάντερ. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση για rookie έπειτα από τα 96 σουτ του Πιτ Μάραβιτς το 1971!

Ντόνοναβ Μίτσελ vs Οκλαχόμα

Game 1: 11/22

Game 2: 10/25

Game 3: 9/20

Game 4: 13/28

Donovan Mitchell's 95 field-goal attempts are the most by a rookie in his first four playoff games since Pete Maravich hoisted 96 shots in 1971.

— Justin Kubatko (@jkubatko) 24 Απριλίου 2018