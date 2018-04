«Κατά λάθος το αιχμηρό like του Ντουράντ για Ουέστμπρουκ» (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε like στο σχόλιο ενός χρήστη του instagram που έλεγε πως το πρόβλημα των Θάντερ ήταν ο Ουέστμπρουκ και ακολούθησε ο κακός χαμός.

Λίγο μετά το περιστατικό αυτό ο δημοσιογράφος του ESPN Royce Young τόνισε πως ο «ΚD» του αποκάλυψε πως το like έγινε κατά λάθος.

Εσείς τον πιστεύετε τον παίκτη των Ουόριορς;

Kevin Durant tells me it was a "total accident" that he liked a comment on Instagram about Russell Westbrook. Was just an honest mistake.

— Royce Young (@royceyoung) 23 Απριλίου 2018