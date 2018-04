Μετά τις δύο πρώτες αναμετρήσεις στο Οχάιο, οι Πέισερς βρίσκονται στο 1-1 κόντρα στους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πλέον το σκηνικό μεταφέρεται στην Ιντιανάπολις και με χαρακτηριστικό βίντεο των Πέισερς, φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλη πόλη κινείται σε ρυθμούς... ΛεΜπρόν!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο των Πέισερς

Our home court has been hyped all season long. Tonight, we take it to another level #Together.#PacersPlayoffs pic.twitter.com/2PZPStWWQc

— Indiana Pacers (@Pacers) 20 Απριλίου 2018