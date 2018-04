Μετά τον Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν, ο Ντέιβις! (vid)

Η Νέα Ορλεάνη βρίσκεται μια νίκη μακριά από το sweep στη σειρά με τους Μπλέιζερς και την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης έπειτα από το 119-102 επί του Πόρτλαντ στο Smoothie King Center.

Από την πλευρά του, ο Άντονι Ντέιβις πέτυχε 28 πόντους στο Game 3 με το Πόρτλαντ κι έφτασε τους 211 πόντους σε 7 συμμετοχές στα playoffs. Τα τελευταία 40 χρόνια οι μοναδικοί παίκτες που έχουν πετύχει καλύτερη επίδοση έπειτα από 7 αγώνες στην post season είναι ο Μάικλ Τζόρνταν (248) και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (236)!

Anthony Davis plays big, recording 28 PTS, 11 REB to help @PelicansNBA take a 3-0 series lead! #DoItBigger #NBAPlayoffs pic.twitter.com/tNFPvy3dtn

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018