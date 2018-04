«Τράβηξε» 21 ο Ουέιντ στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε δεκάδα! (pic & vid)

Εκπληκτικός Ντουέιν Ουέιντ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Σίξερς.

Ο Flash είχε 21 πόντους, αφού έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι με τα 8/9 σουτ. Μάλιστα κατάφερε να μπει στην δεκάδα των κορυφάιων σκόρερ στην ιστορία των playoffs.

Δείτε το show του Ουέιντ

D-Wade had it all working in the 1st half!

Congrats to @DwyaneWade of the @MiamiHEAT for moving up to 10th on the #NBAPlayoffs SCORING list! #WhiteHot #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/uONP0usJJM

— NBA (@NBA) 17 Απριλίου 2018