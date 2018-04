Λίλαρντ: «Δεν περίμενα να είμαστε τόσο άστοχοι» (vid)

Οι Πέλικανς έκαναν break στο Game 1 με τους Μπλέιζερς, κάτι που πείραξε τον ηγέτη του Πόρτλαντ, Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο Dame μίλησε για τα σουτ της ομάδας του, ενώ παραδέχθηκε πως η Νέα Ορλεάνη έπαιξε καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι.

«Δεν περίμενα να μην μπορούμε να βάλουμε καλάθι. Έπαιξαν καλύτερα. Εφάρμοσαν το πλάνο τους στην άμυνα, που ήταν πιο αποδοτικό από αυτά που κάναμε εμεις στην επίθεση».

“I didn’t expect us to not be able to make a shot… They played a better game. I thought they executed their defensive gameplan better than we executed our offense.” -- @Dame_Lillard pic.twitter.com/D8n5GdlHOa

— Trail Blazers (@trailblazers) 16 Απριλίου 2018