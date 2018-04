Μέγας είσαι Ντουέιν Ουέιντ και θαυμαστά τα έργα σου. Ο Flash έκανε παπάδες (28 πόντοι που είναι season high με 11/17 σουτ και 7 ριμπάουντ) και οι Χιτ επικράτησαν με 113-103 μέσα στη Φιλαδέλφεια, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Πριν από αυτό το ματς οι Σίξερς έτρεχαν σερί 15 νικών.

Οι Χιτ πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 56-42 υπέρ τους, αφού ο Ουέιντ είχε πάρει... φωτιά με 8/9 σουτ εντός πεδιάς και 21 πόντους. Η ομάδα του Μπράουν πήγε για την μεγάλη ανατροπή στο τέλος, όμως πάλι ο Ουέιντ (πέρασε 10ος σκόρερ όλων των εποχών στα playoffs) έκανε τη διαφορά, οδηγώντας σε σπουδαίο διπλό την ομάδα του.

Για τους νικητές εκτός του Ουέιντ, ο Ντράγκιτς είχε 20, ενώ ο Τζόνσον μέετρησε 18 (7/7 σουτ) με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους ηττημένους ο Σίμονς είχε 24 με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Σάριτς μέτρησε 23 με 8 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Ιλιασόβα είχε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

