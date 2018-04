Μετά τον Λεμπρόν, ο... Μίτσελ! (pic & vid)

Ο rookie των Γιούτα Τζαζ κατάφερε να... μιμηθεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και να γίνει ο πρώτος παίκτης ύστερα από 12 χρόνια με 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ στην παρθενική του εμφάνιση στη postseason!

Απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Μίτσελ μέτρησε 27 πόντους έχοντας 8/15 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος που έφτασε σε ανάλογα νούμερα στην πρώτη του εμφάνιση στα playoffs μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2006, όταν είχε 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ κόντρα στους Ουίζαρντς.

Donovan Mitchell is the first player since LeBron James in 2006 with 25 points and 10 rebounds in their career playoff debut pic.twitter.com/QroS9i0L9m

