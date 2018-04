Με το... δεξί άρχισε η πορεία των Ούοριορς στα playoffs, αφού οι πρωταθλητές έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Σπερς.

Ο Κέβιν Ντουράντ έδειξε την ποιότητα του, αφού είχε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, κάτι που άφησε στο Σαν Αντόνιο περιθώρια αμφισβήτησης.

Απολαύστε την παράσταση του

Kevin Durant paces the @warriors #NBAPlayoffs win at home with 24 PTS, 8 REB, 7 AST! #DubNation pic.twitter.com/hhSgiVbUhl

— NBA (@NBA) 14 Απριλίου 2018