Το ΝΒΑ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες αντιδράσεις παικτών και φιλάθλων ύστερα από μια προσπάθεια...

Μάλιστα στους πρωταγωνιστές είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανάγκασε έναν μικρό φίλο των Μπακς να μείνει με το στόμα ανοικτό.

The BEST REACTIONS from the 2017-2018 NBA Season! #BESTofNBA pic.twitter.com/f8ZK0SnA1m

— NBA (@NBA) 13 Απριλίου 2018