Εντυπωσιακός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον Μάρτιο και τον μισό Απρίλιο, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP.

O Βασιλιάς έπαιξε 22 ματς (14-8 οι Καβς) και μέτρησε 29,6 πόντους, 9,4 ριμπάουντ, 9,5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά 36,4 λεπτά συμμετοχής!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Eastern Conference @Kia NBA Player of the Month @KingJames of the @Cavs in action! #KiaPOTM pic.twitter.com/jHtDOaYjFk

— NBA (@NBA) 13 Απριλίου 2018