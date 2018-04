Θρύλος ο Ουέστμπρουκ (pic & vid)

Η λέξη μοναδικός είναι λίγο. Η λέξη θρύλος, επίσης. Ο άνθρωπος είναι μύθος και πάλι λίγα λέμε. Ο λόγος για τον τεράστιο Ράσελ Ουέστμπρουκ ο οποίος δεν σταματά να γράφει ιστορία. Ο ηγέτης των Θάντερ έκανε και φέτος αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Τελείωσε την χρονιά στην κανονική της διάρκεια με triple double μέσο όρο. Και το έκανε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν έχει ξανακάνει. Μόλις κατέβασε το 16ο ριμπάουντ και έκανε αυτό το απίστευτο ρεκόρ, αποθεώθηκε όπως του άξιζε από τον κόσμο με όλο το γήπεδο να σηκώνεται όρθιο και να χειροκροτάει Είπαμε ο παίκτης αυτός είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ...

Russell Westbrook gets love from the OKC fans after grabbing his history-making 16th rebound. pic.twitter.com/JsMpgrwSrO

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) April 12, 2018