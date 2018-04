Επέστρεψε φουριόζος ο Μπάτλερ (vids)

Η Μινεσότα επικράτησε των Καλιφορνέζων με 113-96 και πλέον φιγουράρει στην όγδοη θέση της κατάταξης στη Δύση διεκδικώντας την επιστροφή της στα playoffs ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ μέτρησε 18 πόντους με 4/8 βολές, 7/9 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και 4 κλεψίματα σε 22:35.

Η επιστροφή του στα παρκέ ήλθε νωρίτερα του αναμενομένου, προκειμένου να βοηθήσει κι αυτός από την πλευρά του ώστε οι Τίμπεργουλβς να προκριθούν στα playoffs.

