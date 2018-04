Η Νέα Ορλεάνη φιγουράρει στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 45-34 και ο Ντέιβις τελείωσε τον αγώνα με τους Σανς έχοντας 33 πόντους με 9/11 βολές, 11/23 σουτ εντός πεδιάς, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα στα 34:17 που έμεινε στο παρκέ.

Anthony Davis scores 33 PTS and grabs 11 REB in the @PelicansNBA win on the road! #DoItBig pic.twitter.com/e9YXOQFAWW

— NBA (@NBA) 7 Απριλίου 2018