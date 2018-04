Στο κλειστό κλαμπ των... 2.000 πόντων ο Γιάννης! (pic)

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα ο Έλληνα φόργουορντ χρειαζόταν 15 πόντους προκειμένου να φτάσει στο milestone των 2.000 πόντων,

Τελικά τελείωσε το ματς με 19 πόντους και έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Μιλγούοκι Μπακς που σημειώνει 2.000+ πόντους σε μια σεζόν της regular season.

Οι δύο που είχαν προηγηθεί ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος είχε 2.000+ πόντους πέντε φορές στην καριέρα του ως παίκτης των Μπακς (1970, 1971, 1972, 1973, 1974) και ο Μάικλ Ρεντ (2006).

Giannis Antetokounmpo has now reached 2,000 points this season, joining Kareem Abdul-Jabbar (5 times) and Michael Redd (1 time) as the only players in franchise history with 2,000 points in a season.

