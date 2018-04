Γίνεται «κατοστάρης» ο Άντονι Ντέιβις! (pic)

Μέχρι στιγμής ο σταρ των Πέλικανς μετράει 98 ματς στην καριέρα του όπου είχε «γράψει» στη στατιστική του 25+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 2+ τάπες.

Όπερ σημαίνει ότι χρειάζεται άλλα δύο για να φτάσει τα 100 με αυτά τα νούμερα και να γίνει ο 8ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα τα έχει καταφέρει.

Οι προηγούμενοι επτά ήταν οι Χακίμ Ολάζουον, Σακίλ Ο' Νιλ, Πάτρικ Γιούιν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Τιμ Ντάνκαν, Καρλ Μαλόουν και Κέβιν Γκαρνέτ.

Last night was Anthony Davis' 98th game with 25+ points, 10+ rebounds, and 2+ blocks. 2 more, and he'll be the 8th player since 1983 to reach triple-digits pic.twitter.com/CnYPaApAoX

