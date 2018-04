Ακόμα δεν υπέγραψε το διετές συμβόλαιο με τους Νικς ο Τρόι Ουίλιαμς, και τραυματίστηκε.

Ο 23χρονος φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο σαγόνι, στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τους Πίστονς, και όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ των Νεοϋορκέζων του «ESPN», Ίαν Μπέγκλι, θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

The Knicks say Troy Williams sustained a fractured jaw in the fourth quarter of Saturday's game against Detroit and will miss the remainder of the season.

