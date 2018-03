Επιστρέφει σε δυο εβδομάδες ο Εμπίιντ

Ο σέντερ των Σίξερς συγκρούστηκε με τον ώμο του Μαρκέλ Φουλτζ και υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό την περασμένη Τετάρτη στο ματς με τους Νιου Γιορκ Νικς. Ο Εμπίιντ υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση κι ενδέχεται να επιστρέψει σε δυο εβδομάδες όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski.

Embiid could return in two weeks, league sources tell ESPN. Much of his return date could be based upon pain threshold. Embiid will still need to be cleared by doctors to return. https://t.co/pJaKVhUP9x

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 31 Μαρτίου 2018