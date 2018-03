Τα 13 νέα μέλη του μπασκετικού Hall of Fame γνωστοποιήθηκαν. Στιβ Νας, Ρέι Άλεν, Γκραντ Χιλ, Τζέισον Κιντ, Ντίνο Ράτζα και Μορίς Τσικς είναι οι πρώην NBAers που θα λάβουν τη συγκεκριμένη τιμή.

Από εκεί και πέρα θα μπουν ακόμη οι Τίνα Τόμπσον, Τσάρλι Σκοτ, Κέιτ Σμιθ, Ροντ Θορν, Όρα Ουάσιγκτον και Ρικ Βελτς.

The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame welcomed 13 new members today. pic.twitter.com/gOO1vGONoO

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαρτίου 2018