«Μάγεψε» ο Μπεν Σίμονς στο ματς με τους Χοκς.

Ο γκαρντ των Σίξερς βρήκε τον Χολμς με μια φοβερή και τρομερή no look πάσα, αφήνοντας τους αντιπάλους του απλά να παρακολουθούν.

Δείτε την έμπνευση του

Ben Simmons pulled off the no-look dish in transition to take #AssistOfTheNight honors! #HereTheyCome pic.twitter.com/PkGVmhxH0H

— NBA (@NBA) 31 Μαρτίου 2018