«Όργια» έκανε ο Έρικ Μπλέντσο κόντρα στους Λέικερς.

Ο γκαρντ των Μπακς είχε 39 πόντους (season high) και οι «λιμνάνθρωποι» δεν βρήκαν τρόπο να τον αντιμετωπίσουν.

6ο τζάκποτ στο Predictor*! Η ώρα του πρώτου γκολ χαρίζει μετρητά* (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Καλό μαντάτο για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τώρα που πλησιάζουν τα playoffs.

Eric Bledsoe shines for @Bucks with a season-high 39 PTS in the OT win at LA! #FearTheDeer pic.twitter.com/A4oVkTdXiP

— NBA (@NBA) 31 Μαρτίου 2018