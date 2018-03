Πέμπτος στις «30άρες» σε όλο το ΝΒΑ ο Γιάννης! (pic & vids)

Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ουόριορς.

Ο Greek Freak σκόραρε 32 πόντους απέναντι στους πρωταθλητές και αυτή είναι η 24η φορά τη φετινή σεζόν που πετυχαίνει 30+ πόντους.

Πλέον ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας,ξεπερνώντας τον Ντάμιαν Λίλαρντ και θέλει άλλη μία «30άρα» για να πιάσει τους Ουέστμπρουκ και Χάρντεν.

Εκπληκτική χρονιά για τον ηγέτη των Μπακς!

Last night was Giannis Antetokounmpo's 24th 30-point game of the season, 5th most this year pic.twitter.com/IUKIsl8XTh

— Basketball Reference (@bball_ref) 30 Μαρτίου 2018