Νας, Χιλ, Κιντ και Τσικς στο Hall of Fame! (pic & vids)

Ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε τα επόμενα μέλη του Hall of Fame που θα περάσουν στην μπασκετική αιωνιότητα με την κλάση του 2018! Πρόκειται για τους Γκραντ Χιλ, Στιβ Νας, Τζέισον Κιντ και τον νυν ασίσταντ κόουτς των Θάντερ και πρωταθλητή το 1983 με τους Σίξερς, Μόρις Τσικς!

Maurice Cheeks will be inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame as part of the Class of 2018, league source tells ESPN. He will join Nash, Hill and Kidd as part of starry group.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Μαρτίου 2018