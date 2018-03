Οι Ρόκετς είναι on fire και κάνουν ρεκόρ (pic)

Οι Ρόκετς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπουλς, φιγουράρουν στην κορυφή της Δύσης κι έχουν το καλύτερο ρεκόρ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη (61-14). Όπως μάλιστα αναφέρει το NBA.com/Stats, το Χιούστον έγινε μόλις η έκτη ομάδα που έκανε τρία σερί νικών με μίνιμουμ 10 θετικά αποτελέσματα την ίδια αγωνιστική περίοδο.

The @HoustonRockets are the 6th team in @NBAHistory to have three winning streaks of at least 10 games in the same season. pic.twitter.com/0CYcmoc4V6

