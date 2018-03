«Πλάκα» στον Χάρις ο Γιάνναρος (vids)

Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε ακόμα μία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από το θέαμα που προσφέρει με τα καρφώματά του, είναι φόβος και τρόμος για κάθε αντίπαλο μέσα στην ρακέτα. Αυτό το κατάλαβε πολύ καλά ο Χάρις των Κλίπερς με τον Greek Freak να του ρίχνει δύο τάπες μέσα σε λίγα λεπτά.

Giannis gets things going in LA with a rejection!! #FearTheDeer pic.twitter.com/ex7OXCxTSi

