Φάση-ορισμός των Σπερς (vid)

Μπορεί να μην είναι από τις πιο θεαματικές ομάδες του πρωταθλήματος όσον αφορά τα καρφώματα, αλλά η αλήθεια είναι πως όσοι αγαπάνε το μπάσκετ χαίρονται να βλέπουν τους Σπερς. Και χαίρονται γιατί βγάζουν φάσεις όπως αυτή στο βίντεο που ακολουθεί. Παίζουν σκληρή άμυνα με πολλά κλεψίματα όπως του Μιλς και στν επίθεση η μπάλα περνάει από όλους πριν βρεθεί στον αμαρκάριστο που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Τζινόμπιλι ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο.

The steal by Mills and the triple by Ginobili #GoSpursGo pic.twitter.com/FGnRO9zQDc

— San Antonio Spurs (@spurs) March 27, 2018