Ο γκαρντ των Θάντερ πέρυσι έγγραψε ιστορία πετυχαίνοντας 42 triple double σε σύνολο 82 αγώνων.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δημιούργησε ένα t shirt με τις λεπτομέρειες των 42 αυτών αγώνων κάνοντας λόγω για περιοδεία.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

.@russwest44 has a "Why Not? Tour" shirt with all 42 triple-doubles from his historic 2016-17 season. (via sneakerreporter/IG) pic.twitter.com/cMIUIDzke7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Μαρτίου 2018