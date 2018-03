Τις μαθηματικές τους ελπίδες πρόκρισης στα playoffs διατήρησαν οι Χόρνετς,

Η ομάδα της Σάρλοτ νίκησε με 137-128 στην παράταση με τους Νικς και έφτασε στο 34-41, τη στιγμή οι ηττημένοι έπεσαν στο 27-48.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Κέμπα Ουόκερ με 31 πόντους και καθοριστικό τρίποντο για να στείλει το ματς στην παράταση, ενώ ο Χάουαρντ είχε 23 με 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπερκ έκανε ρεκόρ καριέρας με 42 πόντους, ενώ είχε και 12 ασίστ, με τον Μπίσλεϊ να βάζει 27 και τον Καντέρ 15 με 13 ριμπάουντ.

Heading to OT on #NBALeaguePass@nyknicks & @hornets knotted at 117! pic.twitter.com/wkqkEVcFFF

— NBA (@NBA) 27 Μαρτίου 2018