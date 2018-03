Σε... διαβολοβδομάδα βρίσκεται ο Μάρκους Μόρις.

Μετά το νικητήριο τρίποντο κόντρα στους Θάντερ, «εκτέλεσε» και τους Μπλέιζερς.

Ο παίκτης των Σέλτικς κατάφερε να πετύχει 30 πόντους κόντρα στην παρέα του Λίλαρντ, χαρίζοντας την νίκη στην ομάδα του.

Δείτε τι έκανε

Marcus Morris puts up 30 PTS to lead the @celtics in Portland! #Celtics pic.twitter.com/FgfjgySN9T

— NBA (@NBA) 24 Μαρτίου 2018