Στην... εξίσωση με Ίρβινγκ και Ντούμαρς ο τριποντέρ Κέμπα! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Κέμπα Ουόκερ στο ματς με τους Γκρίζλις, αφού σταμάτησε στους 46 πόντους με 10 τρίποντα.

Μάλιστα ο ηγέτης των Χόρνετς κατάφερε να γίνει ο 3ος πάικτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 10+ τρίποντα και 10+ βολές σε ένα ματς.

Οι άλλοι δύο ήταν οι Τζο Ντούμαρς το 1994 και ο Κάιρι Ίρβινγκ το 2015.

