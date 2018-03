Έμεινε χωρίς τρίποντο μετά από 79 ματς ο Χάρντεν! (pic)

Δεν ήταν σε καλή βραδιά ο Τζέιμς Χάρντεν έξω από τη γραμμή του τριπόντου κόντρα στους Πίστονς.

Ο Μούσιας είχε 0/8 τρίποντα και αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 79 ματς που δεν βρίσκει στόχο από μακριά.

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ενεργό σερί στο ΝΒΑ και το καλύτερο της καριέρας του, ενώ πλέον ανήκει στον Ταιρίκ Έβανς που έχει 31.

