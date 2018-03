Θα παλέψει μέχρι τέλους για τον τίτλο του rookie της σεζόν με τον Μπεν Σίμονς. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε κέφια και κόντρα στους Μάβερικς, σταματώντας στους 26 πόντους και οδηγώντας τους Τζαζ σε νίκη.

Έχουν βρει «λαχείο» οι Μορμόνοι στο πρόσωπο του Μίτσελ και προσπαθούν να μπουν στα playoffs!

Donovan Mitchell scored 26 PTS to fuel the @utahjazz win in Dallas! #TakeNote pic.twitter.com/ZFwD8ERdg8

— NBA (@NBA) 23 Μαρτίου 2018