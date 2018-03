Μπορεί να είναι ο κορυφαίος dunker όλων των εποχών, αλλά ξέρει και από όμορφες ασίστ.

Ο Βινς Κάρτερ έδωσε μια φοβερή πάσα μετά από επαναφορά στον Μπάντι Χιλντ και ο τελευταίος έστειλε τη μπάλα στο διχτάκι.

Δείτε την έμπνευση του Κάρτερ.

Vince with the slick pass to Buddy for the turnaround jumper!#SacramentoProud pic.twitter.com/jqetDCZNQg

