Απολαυστικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Καβς.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 37 πόντους (13/20 εντός πεδιάς και 11/11 βολές), 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.κάτι όμως που δεν έφτανε στους Μπακς

Απολαύστε την... παράσταση του Γιάνναρου

The best from The Greek Freak in tonight's matchup against the Cavs:

37 PTS | 11 REB | 5 AST | 1 STL pic.twitter.com/ckGOK2Gsen

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Μαρτίου 2018