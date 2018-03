Οι Καβαλίερς δεν τα κατάφεραν στο Πόρτλαντ και ηττήθηκαν από τους ανεβασμένους Μπλέιζερς όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβγαλε το highlight του αγώνα, κάνοντας πόστερ τον... άτυχο Νούρκιτς που βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή!

Απολαύστε τα 20 καλύτερα καρφώματα της περασμένης εβδομάδας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

The BEST DUNKS from Week 22's NBA action! pic.twitter.com/EBCmACPfAk

— NBA (@NBA) 19 Μαρτίου 2018