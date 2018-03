Ρόντο: «Ο Άλεν χρησιμοποιεί το όνομά μου»!

Και η κόντρα καλά κρατεί!

«Επίθεση» στον Ρέι Άλεν έκανε ο Ραζόν Ρόντο, με αφορμή την κυκλοφορία την αυτοβιογραφία του πρώτου, «From the Outside: My Journey through Life and the Game I Love», στις 27 Μαρτίου.

Μια από τις ιστορίες που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, σχετίζεται με τον Ρόντο και ο Άλεν αναφέρει πως το 2011 ο Κρις Πολ ήταν κοντά στην ομάδα της Βοστώνης, αλλά η φιλία του Ντοκ Ρίβερς με τον - τότε - προπονητή των Πέλικανς, Μόντι Ουίλιαμς, «ακύρωσε» το trade.

Ο 32χρονος γκαρντ των Πέλικανς απάντησε σχετικά: «Τα κάνει όλα για να τραβήξει την προσοχή! Θέλω ένα ποσοστό από τις πωλήσεις και λίγη από τη δημοσιότητα που παίρνει, χρησιμοποιώντας το όνομά μου. Ακούω δημοσίως γι' αυτόν, μόνο όταν αναφέρει το όνομά μου. Δεν ξέρω αν είναι πληγωμένος. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό ή πνευματικό το θέμα. Θέλει να μείνει στα δρώμενα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν προσπαθώ να γίνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για εκείνον. Αναζητά την προσοχή».