Στα... χνάρια του Σακίλ ο Ντέιβις! (pic)

Μπαρτσελόνα - Τσέλσι με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 220+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Εντυπωσιακός είναι ο Άντονι Ντέιβις τη φετινή σεζόν, ειδικά μετά τον τραυματισμό του ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο Unibrow μετρά πλέον 4 ματς με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ μπλοκ, κυνηγώντας μια παλιά επίδοση του Σακίλ Ο'Νιλ.

Ο «Shaq Attack» είχε 5 παιχνίδια με τα συγκεκριμένα νούμερα την σεζόν 2000-01 με τη φανέλα των Λέικερς.

Anthony Davis put up at least 30 points, 10 rebounds and 5 blocks for the 4th time this season, the most by any player since Shaquille O'Neal had 5 such games in the 2000-01 season.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 14 Μαρτίου 2018